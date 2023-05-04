انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخلفات أعلى سطح عقار بإمبابة

كلفت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب أعلى سطح عقار بمنطقة إمبابة، لمعرفة سبب اندلاعه، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.



وأفادت التحريات أن الحريق نشب في مخلفات أعلى سطح عقار ، ويرجح أن يكون سببه ماس كهربائى ، ولا شبهة جنائية وراء الحريق.

كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بالجيزة بنشوب حريق أعلى سطح عقار، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين نشوب حريق في مخلفات أعلى سطح العقار، تمكنت القوات من السيطرة على الحريق، ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.