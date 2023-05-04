ليفربول يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع زميل ميسي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي ليفربول الإنجليزي قدم عرضًا رسميًا للحصول على خدمات الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر، لاعب برايتون أند هوف ألبيون، لتدعيم خط وسط الريدز في الموسم المقبل.

ويرغب ليفربول، في التعاقد مع أليستر متوسط ميدان برايتون، لتعويض الرحيل المحتمل لأكثر من لاعب في خط الوسط، مع تقدم بعض لاعبيه في العمر، ما يدفع مسؤولي الحمر في تجديد الدماء داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويتطلع الريدز في التعاقد بشكل رسمي مع صاحب الـ24 عامًا، زميل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي في منتخب التانجو، المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر نهاية عام 2022.

ألكسيس ماك أليستر

ووفقًَا لصحيفة «تيليجراف» البريطانية، فإن ليفربول حدد ماك أليستر هدفًا رئيسيًا من ضمن أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز خط الوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن، العريق الإنجليزي يواجه منافسة شرسة مع ناديي مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في الميركاتو الصيفي المقبل، للحصول على خدمات أليستر، الذي يربطه عقد مع برايتون حتى صيف 2025.

وفي سياق آخر، أظهر ليفربول اهتمامًا قويًا خلال الأسابيع الماضية لضم الهولندي ريان جرافنبرخ من بايرن ميونخ الألماني، كأحد الصفقات التي يسعى الريدز في حسمها، لتعويض رحيل الثلاثي المحتمل، نابي كيتا، جيمس ميلنر، وأليكس أوكسليد تشامبرلين بنهاية الموسم الحالي مع انتهاء عقودهم مع حمر الميرسيسايد.

ويحتل ليفربول، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، ويأمل في إنهاء الموسم الجاري 2022-2023 ضمن المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، الأمر الذي يستغله النادي في حسم العديد من الصفقات في الصيف المقبل.