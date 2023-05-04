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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. الأهلي يتدرب على ركلات الترجيح قبل مواجهة بيراميدز

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات، استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا على كأس السوبر المصري.

حرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي على قراءة الفاتحة، قبل بداية فقرات المران الجماعي. 

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين لمدة ١٠ دقائق قبل انطلاق فقرات المران. 

وأدى الفريق تدريبات بدنية وفنية متنوعة بالكرة استمرت لمدة ١٥ دقيقة، ثم قاد بعدها كولر  اللاعبين في فقرة تدريبية باستخدام الكرة باليد، وأعقبها المدير الفني بتقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، قبل أن يختتم فقرات المران بالتدريب على ركلات الترجيح. 

فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في فقرات تدريبية منفردة، على هامش المران الجماعي للفريق. 

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء غد الجمعة على لقب السوبر المصري، والذي يقام في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

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