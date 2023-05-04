السيطرة على حريق هائل بعدد من المنازل بقرية ششتا بزفتي

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، علي حريق هائل نشب بعدد من المنازل بقرية ششتا التابعة لمركز ومدينة زفتي، وذلك بسبب ماس كهربائي بأحدي المنازل وامتد الحريق الي باقي منازل القرية المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية في الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية ششتا التابعة لمركز زفتي بنشوب حريق هائل داخل أحدٍ المنازل بالقرية ملك "عبد الحميد ا ال" وامتد الي عدد من المنازل المجاورة

علي الفور انتقلت الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات بشرية، وتبين من التحريات وقوع ماس كهربائي بالمنزل الأول مما أسفر عن نشوب النيران بداخله.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.