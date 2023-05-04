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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات مكثفة على السرفيس ومواقف السيارات بالفيوم لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن محافظة الفيوم، ووحدة المتابعة الميدانية، حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز، ومحطات الوقود، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.  

قام رؤساء مراكز ومدن المحافظة" الفيوم، وإطسا، وأبشواي، وسنورس، وطامية، ويوسف الصديق"، بشن حملات مكثفة على مواقف سيارات الاجرة، ومحطات الوقود، للاطمئنان على حركة تموين السيارات بعد تحريك أسعار السولار، والتأكد من وضع الملصقات " الاستيكرات" بالأسعار الجديدة بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قام رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بعدة حملات للمرور على مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز المحافظة، ومتابعة مدى التزام السائقين بقرار المحافظ، بشأن تطبيق التعريفة الجديدة، حيث شملت الحملة خطوط أبشواي، وطبهار، وجردو، وطامية، ودمو، وتلات، والعجميين، وسنهور، وسنورس، كما تم مراجعة تعريفة أجرة التاكسي والسرفيس داخل مدينة الفيوم، وتم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة، بالالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا الالتزام بالتعريفة المقررة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما تم التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة إستغلال، وعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة.

 

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة والنقل العام، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والغاز الطبيعي، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.  

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حملات مكثفة على السرفيس والتاكسي مواقف السيارات إلتزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة