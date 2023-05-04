حملات مكثفة على السرفيس ومواقف السيارات بالفيوم لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة

شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن محافظة الفيوم، ووحدة المتابعة الميدانية، حملات تفتيشية مكثفة على السرفيس والتاكسي ومواقف سيارات الأجرة بالمراكز، ومحطات الوقود، للتأكد من سير العمل بشكل طبيعي، وعدم التلاعب في التعريفة المقررة.

قام رؤساء مراكز ومدن المحافظة" الفيوم، وإطسا، وأبشواي، وسنورس، وطامية، ويوسف الصديق"، بشن حملات مكثفة على مواقف سيارات الاجرة، ومحطات الوقود، للاطمئنان على حركة تموين السيارات بعد تحريك أسعار السولار، والتأكد من وضع الملصقات " الاستيكرات" بالأسعار الجديدة بسيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قام رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بعدة حملات للمرور على مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز المحافظة، ومتابعة مدى التزام السائقين بقرار المحافظ، بشأن تطبيق التعريفة الجديدة، حيث شملت الحملة خطوط أبشواي، وطبهار، وجردو، وطامية، ودمو، وتلات، والعجميين، وسنهور، وسنورس، كما تم مراجعة تعريفة أجرة التاكسي والسرفيس داخل مدينة الفيوم، وتم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة، بالالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط، وكذا الالتزام بالتعريفة المقررة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما تم التشديد على المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة إستغلال، وعدم دفع أي زيادة في تعريفة الركوب المقررة.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، وتكثيف الحملات على مواقف سيارات الأجرة والنقل العام، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والغاز الطبيعي، وذلك للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

0bfe6cf8-7630-4059-9d6b-f3eeda3d3332

3c6bf24c-766c-4433-8e46-743d476b41c0

6ef20da1-9cbb-4e25-8ca1-24b0ec7a2d32

13bb5ae3-8fba-4ad4-8e42-40e90ad24b79

243db521-a437-4606-b9b1-4c80fd1aa5d9

556e7fff-af61-4ec9-8c6b-a1a01e9c8e9b

916e4f99-e029-459c-a776-3a2d66650c21

3236b075-d520-4e08-b8d5-76e13f6e3f7c

03923d5f-73df-4425-9ed9-bb0979fee7c1

56695899-d772-4945-bdcc-07c4e08b566e

ab555475-4650-4e8e-8dee-ecf73f82d2ab

b0ca550e-e25c-4c9e-9142-51d3511ba25a

c107f7c1-e133-43b1-9ac1-5342c84b3e7e

d848c466-5dba-400b-9121-37458dd7a751