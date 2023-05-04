المقاولون العرب يتعادل مع البنك الأهلي بهدف

انتهت مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي، بالتعادل الإيجابي بهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد استاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم البنك الأهلي بهدف الشوط الأول عن طريق أحمد ياسر في الدقيقة 14.

وعادل النتيجة لأصحاب الأرض جوزيف أوشايا مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، وفرط المقاولون العرب في اقتناص نقاط اللقاء الثلاث بعد إهدار أحمد علاء ركلة جزاء في الدقيقة 101 من عمر اللقاء.

التعادل رفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 37 في المركز السادس، فيما رفع البنك الأهلي رصيده للنقطة 25 في المركز السادس عشر