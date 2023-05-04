ندى ثابت: هناك جدية تامة لإنجاح الحوار الوطني

قالت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني الذي انطلقت جلسته الافتتاحية، أمس الأربعاء، والذي يشارك فيه كافة القوى السياسية، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، فرصة ذهبية لابد من اغتنامها، للخروج بمخرجات إيجابية تصب في مصلحة الدولة المصرية.

وأضافت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم: علينا جميعًا أن نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعا إلى الحوار الوطني خلال إفطار الأسرة المصرية، والذي كنا في أمس الحاجة إليه نتيجة المتغيرات التي طرأت مؤخرًا على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأكدت أن هناك جدية تامة لإنجاح الحوار الوطني، وهذا ما رأيناه في الجلسة الافتتاحية، التي شملت تعددًا كبيرًا في الأفكار والآراء والمقترحات، والتي أثبتت أيضًا أن مصر للجميع، وأن كافة الأفكار مقبولة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الجميع يعول على الحوار الوطني، الذي نجح في تجميع كافة القوى السياسية، والذي يمثل مرحلة جديدة نحو العبور إلى الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.