إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة على القوافل التعليمية بالمنيا

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، اليوم الخميس ، فعاليات مشروع القوافل التعليمية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلة الثانوية بمحافظة المنيا ، تحت شعار " الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل" ، والذى تنفذه الوزارة للعام العاشر على التوالي ، بالتعاون مع وزارتي " التربية والتعليم والتعليم الفني ،التنمية المحلية "، وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣ ، مساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء .

شهدت القافلة اقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة بملوى، والذى تم تنفيذه بمركز شباب ملوى اليوم 4 مايو 2023، فقد توافد على القافلة مئات الطلاب،تم تنفيذ القافلة أكثر من مرة قبل ذلك بملوى مما جعل لها صدى كبير بين جموع الطلاب، والتى تنفذه ادارة التعليم المدني، قام بالتدريس مجموعة من خبراء التعليم بالجمهورية، وهم الدكتور سعيد هاشم لمادة اللغة العربية، الدكتور صبحى الغيطانى لمادة اللغة الانجليزية، الدكتور خالد عبد العزيز لمادة الكيمياء، الدكتور نبيل عبد العزيز لمادة الفيزياء، حيث تم تدريس مادتى اللغة العربية واللغة الانجليزية لقسمى الادبى والعلمى بقاعة مجلس مدينة ملوى، ومادتى الكيمياء والفيزياء، كل مادة لمدة ساعة بقاعة مجلس مدينة ملوى، ومادة التاريخ للقسم الادبى فى قاعة مركز شباب ناصر ملوى، جاء ذلك بحضور الدكتور بهاء حسن مدير إدارة ملوى التعليمية، والدكتور رجب عبد العظيم مدير ادارة شباب ملوى، اشرف عبد الأعلى منسق البرلمان بالمديرية.

من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بتنظيم تلك القوافل التي تسعي إلي الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يساهم فى تحقيق نتائج متميزة من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب علي مدار اليوم.

كما أشاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمشروع القوافل التعليمية، حيث يعد من أهم المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها، الاستمرار في مشروع القوافل داخل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالصعيد والمحافظات الحدودية ، لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة في إطار استراتيجية "بناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واشاد بدور وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا ودورها القوى فى تنفيذ هذه القوافل المتميزة.

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