رضوى الشربيني : الست اللي بتقف جنب المظلوم مش بيفرق معاها حد



نشرت الإعلامية رضوي الشربيني علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها بوست خاص عن السيدات الراقيات في التعامل قائلة: " بحب اوى الست اللي اتربت على الأصول والرقي في التعامل وعندها فن الرد، الست اللي ليها كيان و كرامة تتحدث بشكل لائق ولا تتصرف وتتكلم كعبدة او مملوكة، الست اللي بتقف جنب اي حد مظلوم…من غير ما يفرق معاها اي حد".

وهذا وتعود قريبا الإعلامية رضوي الشربين إلي شاشة CBC سفرة من خلال الموسم السابع لبرنامجها "هي وبس" قدم دليلاً كاملاً للمرأة المعاصرة، يشملُ كلَّ ما يتعلق بتفاصيل يومياتها، بدءاً من الموضة وطرق التغذية السليمة، مروراً بالتجميل وممارسة الرياضة، وصولاً إلى كيفية تعاملها مع نفسها ومحيطها العائلي والاجتماعي.

وفي إطار ذلك يستضيف البرنامج مجموعة من الخبراء والمختصين في تلك المجالات لتقديم النصائح التي تحتاجها جميع المشاهدات.