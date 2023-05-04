واس: وصول 208 أشخاص من جنسيات مختلفة من السودان إلى جدة

وصل مساء اليوم الخميس، إلى مدينة جدة 208 أشخاص من عدة جنسيات بعد إجلائهم من السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأشخاص ينتمون إلى الجنسيات التالية: النرويج، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وتركيا، وإريتريا، ومصر، ومالطا، وألمانيا، وسويسرا، وفرنسا، وهولندا، وسوريا، وذلك من خلال سفينة الملك "الطائف".

وأفادت أن ذلك يأتي استمرارا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة السعودية في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

وأضافت أن المملكة العربية السعودية حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، مشيرة إلى أنه بذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 6073 شخصا (246 مواطنا، ونحو 5827 شخصًا ينتمون لـ 104 جنسيات).