وفد دبلوماسي دولي يزور أريحا ويطلع على معاناة الفلسطينيين

زار وفد دبلوماسي مكون من 42 ممثلا لدول عربية وأجنبية محافظة أريحا وسط الضفة الغربية، اليوم الخميس، واطلع على معاناة المواطنين الفلسطينيين نتيجة الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على أريحا من خلال إغلاق جميع مداخلها بالحواجز العسكرية لليوم 13 على التوالي.

والتقى الوفد -خلال الجولة التي نفذتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتعاون مع محافظة أريحا والأغوار- مع المحافظ اللواء جهاد أبو العسل وعدد من فعاليات المدينة ذوي الاختصاص، ورؤساء بلديات ومدراء الدوائر الرسمية ورئيس الغرفة التجارية بمشاركة المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك.

وتوجه الوفد إلى مداخل مدينة أريحا المحاصرة بالحواجز العسكرية الإسرائيلية، ومنها إلى المعابر والحدود، ثم إلى إحدى المزارع المتضررة نتيجة الحصار.

وقال الديك إن هذه الزيارة التي تمت بمشاركة سفراء وقناصل ومستشاري عدد من الدول العربية والأجنبية، تأتي للاطلاع على ما تتعرض له أريحا بوابة فلسطين التاريخية، وسلة فلسطين الغذائية، جراء إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لجميع مداخلها، الأمر الذي يضعف من صمود ومقومات المواطن الفلسطيني على أرضه.

ودعا الديك الوفد لرفع تقارير تفصيلية لدولهم تتضمن مشاهداتهم لواقع الحصار والحواجز ومعاناة المواطنين والضرر الذي يلحق باقتصادهم، باعتباره شكلا من أشكال العقوبات الجماعية، مطالبا بمواقف دولية ضاغطة لرفع الحصار فورا عن مدينة أريحا.

بدوره، وضع أبو العسل، أعضاء السلك الدبلوماسي في صورة الحصار الخطير الذي تتعرض له المحافظة وما تتكبده من خسائر اقتصادية وزراعية ضخمة، إضافة لمعاناة المواطنين ومكوثهم لساعات طويلة على الحواجز العسكرية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حصارها على مدينة أريحا، لليوم الثالث عشر على التوالي وتنصب حواجزها العسكرية عند المداخل الرئيسية للمدينة ومخيميها، وتغلق الحاجز العسكري المقام عند المدخل الجنوبي للمدينة وتمنع مركبات المواطنين والشاحنات من المرور بشكل تام عبره.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر حواجزها العسكرية بمحيط أريحا إيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها، والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية وإعاقة حركة المواطنين والبضائع.