الخارجية الفرنسية: نريد العمل مع إيطاليا في مواجهة تحدي الهجرة المشترك

أكدت وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، رغبة الحكومة الفرنسية في العمل مع إيطاليا لمواجهة التحدي المشترك المتمثل في الزيادة السريعة في تدفق المهاجرين خاصة الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، مشددة على أن العلاقات بين فرنسا وإيطاليا تقوم على أساس الاحترام المتبادل بينهما وبين قادتهما.

كما أكدت الخارجية الفرنسية في بيان لها نشر اليوم، أهمية أن تبحث جميع الدول الأعضاء قضية الهجرة، مع الأخذ في الاعتبار أنه "لا يمكننا أن ننجح ونكون جهات فعالة إلا من خلال التشاور والحوار السلمي".

جاء ذلك على خلفية تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الذي أكد خلالها أن "رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني غير قادرة على حل مشاكل الهجرة في بلادها"، وهي تصريحات وصفها وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بـ"غير المقبولة".