حظر الدعاية الخادشة للحياء.. و"اعتماد الموازنة" على جدول عمومية "أطباء القاهرة" غدا

تعقد نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شرين غالب جمعيتها العمومية غدًا، وسط حضور مرتقب لجموع الأطباء لبحث مختلف القضايا والتحديات التي تواجه ممارسة المهنة.



وتناقش الجمعية العمومية عددا من الموضوعات المهمة التي تم إدراجها على جدول الأعمال، إلى جانب اعتماد ميزانية النقابة لعام 2022، وعرض أمين الصندوق للموازنة التقديرية، وعرض الأمين العام حول أنشطة النقابة.

وقالت الدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، إن الجمعية العمومية ستناقش إلى جانب أعمالها السنوية، التعجيل بإصدار قانون المسئولية الطبية، والتصدي لقضية خدش الحياء العام، واستخدام أساليب مبتذلة، بدعوى الدعاية والإعلان، والترويج لبعض المنشآت الطبية التي ينعكس أثرها السلبي على المجتمع، وعلى صورة الأطباء التي يجب أن تبقى ناصعة.



ومن المقرر أن تقر الجمعية العمومية للنقابة العامة للاطباء، بأن لا يسمح بعمل أي نوع من الدعايا الطبية، لأي منشأة يخدش بها الحياء العام، على أن تراعي الاعتبارات العلمية والطبية، بعد موافقة النقابة، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.



وقال الدكتور جوزيف وحيد، عضو مجلس النقابة، ورئيس اللجنة الاجتماعية، إن الجمعية العمومية ستشهد احتفاءً برواد الطب، من خلال إقرار مشروع بيت الحكيم لرعاية الرواد، كما سيتم تكريم الأطباء المحالين للمعاش، عما قدموه من رحلة عطاء استمرت لـ60 عام في خدمة الطب والمجتمع.