تعرف على أبرز الدول المنتجة للتوت البري حول العالم

التوت البري هو نوع من الفواكه المعروفة بنكهتها الحامضة والمرة، وهي موجودة في البرية في العديد من البلدان حول العالم. وهي معروفة أيضًا باسم التوت الأحمر البري أو التوت البرّي الأوروبي، وهي تنتمي إلى عائلة الفراولة.

يعد التوت البري من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي على فيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد. وهو أيضًا مصدر جيد للألياف الغذائية، والتي تعزز الهضم وتساعد على تخفيف الوزن.

يحتوي التوت البري على مركبات مضادة للأكسدة المهمة مثل الأنثوسيانين، التي تساعد في حماية الجسم من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

بالإضافة إلى الفوائد الصحية، يمكن استخدام التوت البري في العديد من الوصفات المختلفة. يمكن استخدامه في صنع المربي والكعك والحلويات والعصائر والشراب الساخن والمشروبات الباردة والمزيد.

أبرز الدول المنتجة للتوت البري حول العالم

في جميع أنحاء العالم يتم إنتاج 683،672 طنًا من التوت البري سنويًا، وأبرز الدول المنتجة للتوت البري حول العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية حيث تنتج 399،734 طن سنويًا تليها كندا حيث تنتج، وتليها كندا تنتج 163،812 طن سنويًا يليهم تشيلي 103،475.

وتأتي تونس على قائمة الدول العربية المنتجة للتوت البري وتحتل المركز ال 11 عالميًا، وبحسب العديد من المصادر فلا تنتج مصر التوت البري، ومعظم الإنتاجات داخل مصر يكون بها التوت هو إنتاج شخصي يقوم به بعض الأشخاص.

أنواع التوت البري

يوجد العديد من أنواع التوت البري حول العالم، ومن بينها:

1- التوت الأحمر البري: يعدّ التوت الأحمر البري من الأنواع الأكثر شيوعًا، وهو ينمو في أماكن مختلفة حول العالم بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وروسيا.

2- التوت الأسود البري: ينمو هذا النوع من التوت البري في المناطق الرطبة والمناطق الأكثر برودة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

3- التوت الأزرق البري: ينمو هذا النوع من التوت البري في الغابات والمروج في أمريكا الشمالية.

4- التوت الفراولة البري: ينمو هذا النوع من التوت البري في الأراضي الرطبة والغابات في أمريكا الشمالية وأوروبا.

5- التوت الأصفر البري: ينمو هذا النوع من التوت البري في المروج والأراضي الجافة في أمريكا الشمالية وأوروبا.

6- التوت الأخضر البري: ينمو هذا النوع من التوت البري في المروج والغابات في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وهناك أيضًا العديد من الأنواع الأخرى التي يمكن العثور عليها في مناطق مختلفة من العالم.

التوت في مصر

لا تعتبر مصر من ضمن الدول المنتجة للتوت البري عالميا، ويقوم بعض الأشخاص بزراعة شجر التوت البري بشكل شخصي وبيعه، أو الاستفادة به بشكل شخصي، كما أن أنواع التوت الأخرى يتم استيرادها من الخارج.