الشوط الأول.. حرس الحدود يتقدم على طلائع الجيش بهدفين نظيفين





تقدم فريق الكرة الأول بنادي حرس الحدود، بقيادة أحمد أيوب، على نظيره طلائع الجيش، بهدفين مقابل لاشيء، خلال الشوط الأول، في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٧ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف حرس الحدود، إيمانويل ديفيد في الدقيقة رقم ٦،و محمد زكى في الدقيقة رقم ١٥ من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق حرس الحدود بهدفين نظيفين.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.



خط الدفاع: مؤمن عوض – إبراهيم القاضي – محمود بن والي - إسلام جمال.



خط الوسط: حامد الجابري – مصطفى جمال – إيمانويل ديفيد.



خط الهجوم: مصطفى زيكو – أحمد فيلكس – مصطفى صبحي.



وجاء تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد سمير – محمد فتح الله.

خط الوسط: أحمد عبد الرحمن – علي حمدي – محمد شحاتة – حسن مجدي.

خط الهجوم: كريم طارق – بول جوليوس - محمد شريف.



ويحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 16 نقطة،

بينما يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حاليًا برصيد 21 نقطة.