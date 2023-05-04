محمد صبري: اعتذار الزمالك عن المشاركة في مباراة السوبر "قرار تاريخي"

قدم محمد صبري نجم الزمالك السابق الشكر لمجلس ادارة النادي برئاسة مرتضى منصور لاعتذاره عن عدم خوض لقاء السوبر المحلي، واصفا إياه بـ"القرار التاريخي".

وأضاف صبري في مؤتمر رموز الزمالك قبل قليل: "القرار سيذكره التاريخ والجميع اتفق عليه ، ونادي الزمالك صاحب الفضل على الجميع في كل الألعاب".

واختتم تصريحاته: "التاريخ سيتحدث عن قرار الاعتذار والتصدي للقرارات الظالمة ضد نادي الزمالك".

في السياق ذاته أكد إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق أن حضور لاعبي ورموز النادي لمؤتمر دعم مجلس الإدارة جاء من أجل توجيه رسالة للمجلس بقيادة مرتضى منصور بأنه اتخذ القرار الصحيح .

وقال يوسف: "من تواجد اليوم حضر حبا في نادي الزمالك، وقرار الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر هو الأنسب".

وتابع: "نادي الزمالك سيظل كبيرا بجماهيره ومجلس ادارته ورموزه، وهذا وقت أن يقف الجميع حول النادي وحينما نرى أزمة يجب أن ندعم المجلس، وأتمنى التوفيق والنجاح لنادي الزمالك ومجلس إدارته".