تعادل إيجابي بين المقاولون والبنك الأهلي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين البنك الأهلي ومضيفه المقاولون العرب، بالتعادل الإيجابي بهدف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد الجيل الأخضر، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم البنك الأهلي بهدف الشوط الأول عن طريق أحمد ياسر في الدقيقة 14.

وعادل النتيجة لأصحاب الأرض جوزيف أوشايا مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

ويقود أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي في التشكيل الذي جاء علي النحو التالي:



حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو _ محمود قاعود.

خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي:

احمد صبحي _ أحمد ياسين _ إسلام جابر _أمير مدحت _ عاصم صلاح _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد.