أحمد مرتضي: الزمالك يتعرض لظلم كبير

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مرتضى منصور يوجه جزيل الشكر لكل من حرص على حضور مؤتمر دعم مجلس الإدارة لوقوفهم بجوار النادي وحرص على عدم الحضور لترك المساحة لكل رموز النادي.

وقال عضو مجلس الإدارة خلال المؤتمر المقام مساء اليوم الخميس: هذا الوقت الذي كنا ننتظر فيه حضور كل من ينتمي للزمالك سواء مؤيد أو معارض، وطوال الوقت يتعرض الزمالك للظلم ولكن كانت القرارات التعسفية واضحة في الوقت الحالي.

وتابع أحمد مرتضى قائلا: "قرار الاعتذار عن عدم خوض السوبر المصري كان ما بين مؤيد ومعارض، ولأول مرة كان القرار أن يكون الاعتذار".

وتابع: "أتحدث بالنيابة عن مرتضى منصور وأتقدم بالشكر للجميع، وأدعو كل من لم يحضر أن يتواجد، وكل من كان يهاجم الزمالك كنت أنتظر حضوره من أجل النادي، سواء كان المجلس الحالي مستمر أو غير مستمر ".

وأضاف: تعرضنا لكل القرارات الظالمة، سواء حل المجلس والحجز على ارصدة النادي، ماذا تريدون من نادي الزمالك؟.