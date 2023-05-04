نجوى كرم تعلن عن بوستر ألبومها الجديد

أعلنت المطربة اللبنانية نجوى كرم عن بوستر ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "نجوى كرم كاريزما"، ومن المقرر أن تطرحه خلال الأيام المقبلة.

وغردت نجوى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، قائلة: "ألبوم نجوى كرم كاريزما إن شاء الله يعجبكم ادعولى".

وعلى جانب اخر تجهز نجوى كرم لاحياء حفلًا غنائيًا في أبو ظبى يوم 6 مايو الشهر الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

يذكر ان اخر اعمال نجوى كرم كانت أغنية "ساعة بيضا"، والأغنية من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد.