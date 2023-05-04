الرئيس الأمريكي يهدد أطراف الصراع السوداني بمزيد من العقوبات

هدد الرئيس الأمريكي جون بايدن، أطراف الصراع في دولة السودان الشقيق، اليوم الخميس، بمزيد من العقوبات ضد من يحاول زعزعة استقرار البلاد.

ووصف الرئيس الأمريكي الحرب السودانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بأنه صراع على السلطة، مشيرًا الي إن الحرب خيانة لمواطنيها ويجب أن ينتهي الصراع.

وأصدر البيت الأبيض، اليوم، أمرا تنفيذيا بشأن فرض عقوبات على أشخاص يزعزعون استقرار السودان.

وأكد بايدن على ضرورة انتهاء النزاع في السوداني، مهددا بفرض عقوبات على كل من يستهدف المدنيين في السودان ويعرقل الانتقال السلمي للسلطة.

وقال في بيان، إن العنف الدائر في السودان مأساة، وخيانة للمطالب الواضحة للشعب السوداني بحكومة مدنية وانتقال إلى الديمقراطية، مضيفا “يجب أن ينتهي”.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى تمسك الشعب السوداني بالديمقراطية، ورفضه الصراع على السلطة.