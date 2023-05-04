مسئولو الزراعة يتابعون حصاد القمح وتوفير المياه للمزارعين بالسويس

تفقد الدكتور محمد عبد العال رئيس قطاع الاستصلاح بوزارة الزراعة، حصاد المزراعين لمحصول القمح، اليوم الخميس، فى عدد من الاراضي الزراعية بمحافظة السويس.



رافقه خلال الجولة الدكتورة حنان عبد اللطيف وكيل وزارة الزراعة بالسويس، والمهندس علي الديب المراقب العام، والمهندس السيد الحريرى نائب المراقب العام للتنمية والتعاون بالسويس، والمهندسة سامية حسان مدير إدارة التعاون الزراعى بمديرية الزراعة بالسويس.

واستمع الدكتور عبد العال لمجموعة من المزارعين ووعد بإزالة اي معوقات تواجههم مؤكدا علي أنه يتم العمل على زيادة إنتاجية القمح محليا لتقليل حجم الاستيراد قدر الإمكان وتوفير المخزون الاستراتيجي للمواطنين طوال العام.

يذكر أن منطقة شرق القناة بها حوالى أكثر من ٥٠٠ فدان مزروعة بمحصول القمح تروي بطريقة الري المحوري، وتم توريد حوالي ١٠٠٠ طن قمح بالسويس للصوامع بعتاقة حتي الآن.



وأوضح الدكتور محمد عبد العال أن هذا يأتي بناء علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة.



كما قام الدكتور عبد العال وقيادات الزراعة والمراقب العام ونائب المراقب بتفقد محطة الرفع رقم ١ المغذية لزمام جمعيتي يوسف السباعي ومحمد عبده بقري شباب الخريجين واطمأن علي توافر مياه الري.

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