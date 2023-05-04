ads
الخميس 04 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مسئولو الزراعة يتابعون حصاد القمح وتوفير المياه للمزارعين بالسويس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الدكتور محمد عبد العال رئيس قطاع الاستصلاح بوزارة الزراعة، حصاد المزراعين لمحصول القمح، اليوم الخميس،  فى عدد من الاراضي الزراعية بمحافظة السويس.


رافقه خلال الجولة الدكتورة حنان عبد اللطيف وكيل وزارة الزراعة بالسويس، والمهندس علي الديب المراقب العام، والمهندس السيد الحريرى نائب المراقب العام للتنمية والتعاون بالسويس، والمهندسة سامية حسان مدير إدارة التعاون الزراعى بمديرية الزراعة بالسويس.

 

واستمع الدكتور عبد العال لمجموعة من المزارعين ووعد بإزالة اي معوقات تواجههم مؤكدا علي أنه يتم العمل على زيادة إنتاجية القمح محليا لتقليل حجم الاستيراد قدر الإمكان وتوفير المخزون الاستراتيجي للمواطنين طوال العام.

 

يذكر  أن منطقة شرق القناة بها حوالى أكثر من ٥٠٠ فدان مزروعة بمحصول القمح تروي بطريقة الري المحوري، وتم  توريد حوالي ١٠٠٠ طن قمح بالسويس للصوامع بعتاقة حتي الآن.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال أن هذا يأتي بناء علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة.


كما قام الدكتور عبد العال وقيادات الزراعة والمراقب العام ونائب المراقب بتفقد محطة الرفع رقم ١ المغذية لزمام جمعيتي يوسف السباعي ومحمد عبده بقري شباب الخريجين واطمأن علي توافر مياه الري.

IMG-20230504-WA0051
IMG-20230504-WA0051
IMG-20230504-WA0052
IMG-20230504-WA0052
IMG-20230504-WA0034
IMG-20230504-WA0034
IMG-20230504-WA0036
IMG-20230504-WA0036
IMG-20230504-WA0037
IMG-20230504-WA0037
IMG-20230504-WA0030
IMG-20230504-WA0030
IMG-20230504-WA0029
IMG-20230504-WA0029
IMG-20230504-WA0028
IMG-20230504-WA0028
IMG-20230504-WA0025
IMG-20230504-WA0025
IMG-20230504-WA0024
IMG-20230504-WA0024
IMG-20230504-WA0023
IMG-20230504-WA0023
الأراضي الزراعية أراضي الزراعية وزارة الزراعة محمد عبد العال محافظة السويس محصول القمح شباب الخريجين