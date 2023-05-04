توريط بيومى فؤاد فى المشاكل بـ"الصف الأخير"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الصف الأخير" الإعلان الرسمى الأول له، قبل انطلاقه فى دور العرض السينمائية يوم 17 مايو الجارى.

وكشف الإعلان الرسمى عن سفر تيام قمر لعرض رواية مع فرقته المسرحية، لكنه يتعرض للسرقة أثناء سفره، ويقابل بيومى فؤاد الذى يتورط معه فى العديد من المشاكل، وذلك بهدف استرجاع أمواله المسروقة.

ويقوم ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم منهم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن.

الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. و إخراج شريف محسن.

