انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بإمبابة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بإنتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية داخل عقار فى امبابة، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة سبب اندلاعه، كما كلفت رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول والواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الطناني من ترعة السواحل بمنطقة إمبابة شمال المحافظة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.