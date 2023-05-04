ads
الخميس 04 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بإمبابة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بإنتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية داخل عقار فى امبابة، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة سبب اندلاعه، كما كلفت رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول والواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الطناني من ترعة السواحل بمنطقة إمبابة شمال المحافظة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

حريق شقة إجراء التحريات إمبابة