السوبر المصري.. «كولر» لا يعرف الهزيمة أمام بيراميدز

يتطلع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لتحقيق فوز جديد مع الأهلي على حساب بيراميدز فى لقاء السوبر ليؤكد تفوقه الكاسح على الفريق السماوي منذ أن تولى المهمة فى بداية الموسم الجاري.

ولعب الأهلي تحت قيادة كولر مواجهتين أمام بيراميدز حقق فيهما الفريق الأحمر الفوز وتوج أيضًا باللقب على حساب الفريق السماوى وكان سببًا فى الإطاحة بالمدير الفني اليوناني تاكيس جونياس من تدريب بيراميدز فى وقت سابق.

وكانت أول مواجهة للمدير الفني السويسري مع الأهلي ضد بيراميدز يوم 2 يناير الماضي في الدوري الممتاز وحسمها الأهلى بثلاثية نظيفة سجلها عمرو السولية هدفين وأحمد سامى بالخطأ فى مرماه وتسببت هذه الهزيمة فى رحيل تاكيس جونياس من تدريب بيراميدز وتعيين البرتغالى جايمى باتشيكو.

أما المواجهة الثانية لمارسيل كولر أمام بيراميدز فكانت يوم 10 أبريل الماضى فى نهائى كأس مصر وتمكن الأحمر من تحقيق الفوز فى الوقت القاتل وتحديدا فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافى الأول بهدف حمدى فتحى الذى منح الأهلى الفوز بهدفين مقابل هدف بعدما كان الجميع يتأهب لوصول المباراة إلى ركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق حيث افتتح وليد الكراتى التسجيل لصالح بيراميدز قبل أن يتعادل محمود كهربا للأهلى ولكن خبرات كولر حسمت اللقاء فى الوقت القاتل ليحقق لقب الكأس ويحرم بيراميدز من التتويج بأول بطولة.

ويعيش مارسيل كولر فترة مميزة مع الأهلى بعدما تمكن من تحقيق لقبين فى وقت قصير بالتتويج بكأس السوبر على حساب الزمالك فى أكتوبر الماضى وبعدها الفوز بلقب الكأس على حساب بيراميدز وأصبح قريبا من التتويج بلقب الدورى للموسم الحالى، كما تأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.