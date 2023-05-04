"القومي لذوي الإعاقة" ينظم معرضا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالقاهرة

افتتحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء اليوم؛ معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

حضر الافتتاح الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمسئولين بالمجلس، وعدد من طلاب جامعة عين شمس.

واستمع الحضور لشرح الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركين بالمعرض حول كيفية تصنيع منتجاتهم والخامات المستخدمة في ذلك ونسبة المكون المحلي فيها، وأسعار هذه المنتجات، ومعدلات البيع.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ إن المجلس قام بإعداد برنامجًا خاصًا لإقامة العديد من معارض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية، وسيتم تنفيذها خلال الفترة من ٤ مايو حتى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣.

وأوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم؛ أن سلسلة المعارض التي ينظمها المجلس بدأها بإقامة معرض شارك فيه نحو ٥٠ عارض من الأشخاص ذوي الإعاقة، وضم العديد من المنتجات والمشغولات اليدوية المُصنعة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم عرض هذه المنتجات بواسطتهم، وأيضًا من خلال الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، للتأكيد على أهمية الدور الهام والفعال الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن الهدف من إقامة هذه المعارض هو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وإبراز جهودهم ومساهمتهم في الإقتصاد المصري، والعمل على تمكينهم إقتصاديًا، وتشجعيهم على الاستمرار في إنتاج وتقديم منتجاتهم المختلفة التي تعمل على دفع عجلة الإقتصاد بالدولة، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ويعمل على تقديمهم كأشخاص فاعلين في المجتمع.