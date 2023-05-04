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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو أوروبا لإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية
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بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في رام الله، اليوم /الخميس/، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كون فون بورجسدورف، المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية.

ووفقا لبيان صدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني وضع رئيس الوزراء، ممثل الاتحاد الأوروبي في صورة جريمة الاحتلال صباح اليوم في نابلس حيث تم اغتيال ثلاثة شبان، وتلاها شهيدة شابة في حوّارة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى إدانة انتهاكات الاحتلال والضغط من أجل وقفها.

كما بحث اشتية مع بورغسدورف مواصلة الحوار السياسي الفلسطيني الأوروبي نحو التوصل إلى اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، وكذلك ناقشا تعزيز التعاون ودعم المشاريع التنموية، لا سيما في مجال الطاقة والمياه.

كما ناقش الطرفان مخرجات مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة وزير المالية الفلسطيني.

محمد أشتية الاتحاد الأوروبي الاحتلال