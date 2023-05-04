هالاند ينافس 7 لاعبين على جائزة الأفضل بالبريميرليج خلال أبريل

ينافس الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، 7 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أبريل الماضي.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر أبريل 2023.

وضمت القائمة 8 لاعبين، هم، إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين لاعبي مانشستر سيتي، البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول، السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، الإنجليزي أولي واتكينز لاعب أستون فيلا، الإنجليزي كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد، الإنجليزي دومينيك سولانكي لاعب بورنموث، وإبريتشي إيزي نجم كريستال بالاس.

جائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر أبريل

وشارك هالاند في انتصار مانشستر سيتي في 4 مباريات من أصل 4 مباريات في شهر أبريل المنقضي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 2 آخرين.

أما كيفن دي بروين، شارك في فوز السيتي في 4 مباريات خلال الشهر الماضي، وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

وأسهم ديوجو جوتا في فوز ليفربول في 4 مباريات من أصل 7، وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

وقاد ألكسندر إيزاك، نيوكاسل للفوز في 6 مباريات من أصل 7، وسجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

بينما شارك كالوم ويلسون في انتصار الماكبايس في 6 مباريات من أصل 7، وسجل 8 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

وساعد دومينيك سولانكي، بورنموث في الانتصار في 5 مباريات من أصل 7 أسهمت في ابتعاد فريقه عن دائرة الهبوط، وسجل 3 أهداف إضافة لصناعته 3 آخرين.

كما شارك أولي واتكينز في انتصار أستون فيلا في 5 مباريات من أصل 7 مباريات خلال شهر أبريل الماضي، وسجل 5 أهداف وصنع هدفًا آخر.

فيما أسهم إبريتشي إيزي في انتصار كريستال بالاس في 4 مباريات من أصل 6 في الشهر الماضي، وسجل 4 أهداف.

وفتحت رابطة الدوري الإنجليزي باب التصويت أمام الجمهور لاختيار أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر أبريل من خلال الموقع الرسمي، وللتصويت اضغط هنا.

ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة، وكلاهما تأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.