مقتل 7 معلمين إثر هجوم مسلح على مدرسة في باكستان

شهدت مدرسة شمال غرب باكستان بالقرب مع الحدود الافغانية، اليوم الخميس، أحداث مؤسفة بالهجوم المسلح علي المدرسة وإطلاق النار علي المعلمين.

وأسفر الهجوم المسلح على المدرسة عن مقتل سبعة معلمين علي الأقل بالرصاص الحي علي يد مسلح مجهول الهوية، وتواصل قوات الشرطة البحث عنه حاليا.

وقالت الشرطة المحلية في باكستان، أن مسلحا مجهولا أطلق النار على المعلمين في صالة المعلمين في مدرسة الثانوية في منطقة باراتشينار القبلية.

جاء الهجوم بعد أن أعلنت باكستان عن حملة جديدة على مسلحين عقب تجدد الهجمات في الأشهر الماضية، منها تفجير بمسجد في فبراير أودى بحياة أكثر من 100 شخص.