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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بابافاسيلو يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

البنك الأهلي
البنك الأهلي
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أعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.


ويقود أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي في التشكيل الذي يأتي علي النحو التالي:


حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو _ محمود قاعود.

خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد  _ محمد هلال  _ كريم  بامبو  _ أحمد ياسر.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: 

احمد صبحي _  أحمد ياسين _ إسلام جابر _أمير مدحت _ عاصم صلاح  _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد.

بابافاسيليو البنك الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري