تعاون مصري فلسطيني لتسهيل نقل الحجاج من الأراضي المحتلة

بحث وزير النقل والمواصلات الفلسطيني عاصم سالم مع وزير الطيران المدني المصري الفريق محمد عباس حلمي، سبل تعزيز التعاون بين مصر وفلسطين في مجال النقل الجوي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد، اليوم الخميس، بمقر وزارة الطيران المدني في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، وعدد من قيادات الوزارتين .

وتناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لتحقيق المنفعة والنهوض بواقع قطاع النقل والمواصلات.

كما قدم الوزير الفلسطيني التهاني لوزير الطيران المدني بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، متمنيا أن تنعم مصر بالرخاء والتقدم والازدهار، ونقل تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى أخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وشدد على عمق العلاقات والتعاون في القضايا كافة بين البلدين الشقيقين، ومحورية دور الشقيقة الكبرى مصر في فلسطين، خاصة بمجال النقل الجوي، معربا عن تقديره للجهد والدعم الذي تقدمه وزارة الطيران المدني لدولة فلسطين.

وأبدى الوزير سالم تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، لتيسير إجراءات نقل حجاج فلسطين من المحافظات الجنوبية للموسم المقبل .

بدوره، أكد الفريق محمد عباس حلمي اهتمام وزارة الطيران المدني بتوفير الخدمات والإمكانات كافة لقطاع النقل الجوي الفلسطيني، وتعزيز سبل التعاون في المجالات ذات الصلة .