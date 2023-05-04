نهائي كأس ملك إسبانيا.. مفاجأة في قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويحتضن ملعب لا كارتوخا، المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وأوساسونا، بعد غد السبت الموافق 6 مايو الجاري.

وشهدت قائمة الريال، مفاجأة قوية وبشرى سارة لعشاق الملكي، بتواجد المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش ضمن اللاعبين الذي يستعدون لخوض نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان مودريتش، تعرض لإصابة في أوتار ركبة الساق اليسرى الأسبوع الماضي في مباراة الميرينجي أمام جيرونا بالجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني، ليتقرر غيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين، وهو ما أكدته التقارير الصحفية بعدم لحاقه بمباراتي أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا، ومانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما تواجد في القائمة، الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، بعد تعافيه من الإصابة، التي أبعدته عن المباريات لفترة طويلة، وكذا ظهر النمساوي دافيد ألابا في قائمة الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويأتي ذلك، بالإضافة إلى جاهزية الفرنسي كريم بنزيما قائد الفريق، والبرازيلي فينيسيوس جونيور للمباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – لونين – لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فاييخو – ناتشو – أودريوزولا – لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس.

خط الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – ماريانو دياز.