ضبط مدير مخازن بدون ترخيص لحيازته ‏منتجات ألبان مجهولة المصدر بالجيزة

تمكنت الاجهزة الأمنية اليوم الخميس، من ضبط المدير المسئول عن مخازن بدون ترخيص بالجيزة، لحيازته منتجات ألبان مجهولة المصدر وبدون فواتير وغير صالحة للاستخدام الآدمى.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام المدير المسئول عن مخازن لمنتجات الألبان "بدون ترخيص"، الكائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، بالغش والتدليس وحيازته مواد غذائية “جبن أبيض – جبن رومى – زبدة بقرى” مجهولة المصدر وبدون مستندات ويشتبه فى أنها غير صالحة للإستهلاك الآدمى وإعادة تدويرها وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية تم إستهداف المخازن المشار إليها وأمكن ضبط المذكور، وبتفتيش المخازن عُثر بداخلها على 109 طن و200 كيلو جرام "جبن أبيض"، 87 طن و520 كيلو جرام "جبن رومى"، 330 كيلو جرام "زبدة بقرى"، وطن و200 كيلو جرام "ملح خشن").



وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.