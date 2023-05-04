موسكو: بولندا تخطط للاستيلاء على ما تبقى من أوكرانيا بعد انتهاء الصراع

أكدت موسكو أن لديها إشارات تفيد بتخطيط بولندا للاستيلاء على ما تبقى من أوكرانيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في البلاد.

يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد انتهاء الصراع.

وفي تعليق على تصريحات زيلينسكي، كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر حسابها على "تليجرام"، "بولندا تخطط للاستيلاء على ما تبقى من أوكرانيا بعد انتهاء الصراع.. لا توجد إشارة أوضح من ذلك".

وكان قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق اليوم الخميس، إن بلاده تتفهم عدم إمكانية انضمامها إلى حلف الناتو أثناء الصراع، لكنها تريد تلقي إشارة واضحة مفادها أن البلاد سيتم قبولها في الحلف بعد انتهائه.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي خلال زيارة الى هولندا، ردا على سؤال حول احتمال وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا في حالة فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة لأوكرانيا، إنه يؤمن بنجاح الهجوم المضاد الأوكراني.

وأضاف: "لا نعتقد أننا قد نفشل، هذا ليس طريقنا، لذا لا يمكنني الإجابة على سؤالك".