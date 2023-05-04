محافظ مطروح: انتهاء استعدادات امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، إن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسى 2022 /2023 لطلاب صفوف النقل.

ومن جانبه أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جاهزية تعليم مطروح لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثان للعام الدراسى 2022/2023 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية، والتي تنطلق صباح السبت المقبل، وفقًا للجداول التي أعلنتها المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن طلاب الصف الأول الثانوي البالغ عددهم 2362 طالبا يؤدون امتحان اليوم الأول في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ثلاث ساعات الفترتين الصباحية والمسائية المخصصة لفصول الخدمات بإدارة مطروح، مضيفا أن طلاب الصف الثاني الثانوي البالغ عددهم 2116 طالبا يستهلون امتحاناتهم الأحد المقبل بأداء امتحان اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات الفترتين الصباحية والمسائية الخاصة بطلاب الخدمات، كذلك يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي البالغ عددهم 15115 طالبا امتحان اليوم الأول الأحد المقبل في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف، بينما يبدأ 14759 طالبا بالصف الأول الإعدادي الماراثون الامتحاني الأحد المقبل أيضاً بأداء امتحان مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف، كذلك يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي البالغ عددهم 12680 طالبا الامتحان في ذات اليوم في مادة اللغة الإنجليزية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط لاغير.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات

وتابع شحاته أنه تم تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية برئاسته وعلى مستوى الادارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات والعمل على حلها، مضيفاً أنه شدد على مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومديرى إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين و مديرى المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وفي ذات السياق أكد وكيل الوزارة أنه نبه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام الكامل بالتعليمات التى أكد عليها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فى اجتماعه أول أمس مع القيادات التعليمية بمحافظة مطروح خلال زيارته المحافظة بشأن انضباط العملية الامتحانية.

واختتم وكيل تعليم مطروح تصريحاته مشيراً إلى أن عمليات التصحيح سوف تتم يومياً بالتزامن مع بدء أعمال الامتحانات من أجل الإنتهاء من عملية رصد الدرجات واعلان النتائج فى المواعيد المحددة.