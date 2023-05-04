السبت... موعد حفل تسليم جوائز مسابقة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري

يقام يوم السبت المقبل الموافق ٦ مايو، في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر هيئة قضايا الدولة بالمهندسين ميدان مسجد الدكتور مصطفى محمود، حفل توزيع جوائز مسابقة وقف المرحوم المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي.

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، ومقرر اللجنة العليا للوقف، أن اللجنة نظارة المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوية كل من الدكتور شوقي إبراهيم علام (مفتي الديار المصرية)، الدكتور إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر الأسبق)، الدكتور أحمـد فؤاد باشا (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)، الدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)، الدكتور محمد محمود أبو هاشم (نائب رئيس جامعة الأزهر)، المستشار أحمد فكري صالح (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام)، والمستشار سامح سيد محمد (نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف).



الجدير بالذكر أنه سبق وأن أعلنت اللجنة العليا للوقف الشهر الماضي نتيجة المسابقة لعام ٢٠٢٣، حيث أسفرت النتيجة عن الفائزين الآتي اسماؤهم بعد:

أولًا: في موضوع: موقف العنف الأسرى.. مظاهره وكيفية مواجهته"، قررت اللجنة العليا للوقف الآتي:

أـ حجب الجائزة المتميزة: وقدرها 20000 جنيه "عشرون ألف جنيه".

ب ـ الفائز بالجائزة الأصلية وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه" هو: الدكتور أشرف على عبد الحليم على ـ أستاذ مساعد الفقه وأصوله بجامعة منسوتا بأمريكا (التعليم عن بعد).

ج ـ الفائز بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" هو الدكتور ماهر عبد الفتاح سليمان الشامي ـ مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي.

د ـ الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز وهم:

1ـ الدكتور باسم شحاته على البربرى ـ مدرس بجامعة الأزهر- كلية الدراسات الإسلامية بدسوق - قسم الفقه المقارن.

2ـ المستشارة داليا مجدي عبد الغنى محمود ـ بهيئة النيابة الإدارية.

3ـ صابر على عبد الحليم مصطفى ـ إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية.

4ـ مصطفى مصطفى محمد الدرينى ـ محام.

5ـ ساره أحمد أنور أحمد ـ باحث ماجستير بكلية التجارة - جامعة القاهرة.

6ـ الدكتورة المرسى محمود شولح ـ أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية - كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة.

7ـ عادل محمد إبراهيم أبو الهيثم ـ كبير أئمة ـ بوزارة الأوقاف المصرية.

8ـ خلف محمد متولي نصار ـ معلم أول "لغة عربية ".



ثانيًا: في موضوع: أضرار الشبكة العنكبوتية.. المشكلات والحلول، قررت اللجنة العليا للوقف الآتي:

أ ـ الفائزة بالجائزة المتميزة وقدرها 20000 جنيه "عشرون ألف جنيه" الدكتورة علا عبد المنعم مصلحي الزيات ـ أستاذ علم اجتماع ـ كلية الآداب ـ جامعة المنوفية.

ب ـ حجب الجائزة الأصلية وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه".

ج ـ الفائزون بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" لكل فائز وهم:

1ـ الدكتورة محمود على على أحمد برايا ـ مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية ـ كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة.

2ـ أحمد محمد عكاشة متولي كريم ـ إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية.

3ـ الدكتور سيد حسن عبد الله حسن ـ أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون بأسيوط.

د ـ الفائزان بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز وهما د:

1ـ الدكتورة إهداء صلاح ناجى محمد ـ مدرس تقنية المعلومات ـ كلية الآداب ـ جامعة المنيا.

2ـ الدكتور إسلام صلاح عبد السلام مطاوع ـ دكتوراه قسم علم اجتماع ـ كلية الآداب ـ جامعة الفيوم.