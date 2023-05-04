محافظ كفر الشيخ يتابع الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة بعدد من مواقف السيارات

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، مواقف سيارات الأجرة بكفر الشيخ العمومي القديم، "بيلا والحامول وقلين والرياض ودسوق وفوه وسيدي سالم وسيدي غازي، وبلطيم، ومسير ومطوبس"، ومواقف سيارات المحافظات "الإسكندرية والمنصورة والمحلة، وغيرها من المواقف، وموقف كفر الشيخ الجديد، القاهرة، طنطا، وموقف السرفيس الداخلي، لمتابعة الالتزم بتعريفة الركوب الجديدة التي أعلنها.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور.



والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من السائقين والمواطنين، الذين أبدوا راحتهم للزيادة الطفيفة في أسعار الأجرة وخاصة داخل المحافظة.

وناشد محافظ كفر الشيخ المواطنين بعدم دفع اي مبالغ ماليه زيادة عن التعريفة المقررة، والمشاركة في المبادرة التي أعلنت عنها "خليك ايجابي" للإبلاغ عن أي مخالفات تصدر من السائقين، كما استمع المحافظ إلى مطالب السائقين، موجها مدير إدارة المواقف بسرعة حلها، وطالبهم بالالتزام بالتعرفة التي أعلن عنها، وأطمئن محافظ كفر الشيخ على توافر الوقود بأنواعه المختلفة وخاصة السولار من خلال تفقده لعدد من محطات الوقود أثناء الجولة، موجهًا مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمتابعة المستمرة لتوافر الوقود والتزام الجميع بالأسعار الجديدة.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، عن التعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية للمحافظة، ومن محافظة كفر الشيخ للمحافظات المجاورة.



وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن عن التعريفة الجديدة، وعقد اجتماعا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد المساعد، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، رئيس مباحث المرور، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة المواقف وعددًا من القيادات المعنية.

وأصدر المحافظ قرارا حمل رقم 852 بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بزيادة طفيفة وبما يتناسب مع الزيادة المقررة، ابتداء من اليوم الخميس، الموافق 4 مايو الجاري.



ووجه المحافظ مدير إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لضمان التزام قيام قائدي السيارات بالتعريفة المقررة.



كما وجه محافظ كفر الشيخ باستقبال شكاوى المواطنين من خلال "خليك ايجابي" على الخط الساخن 114 ورقم غرفة العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، 0473220792.