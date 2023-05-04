وزارة الرياضة تواصل فاعليات مُنتدى الحوار الوطني الثاني للشباب

تواصل وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، فاعليات مُنتدى الحوار الوطني الثاني للشباب، والذي يحمل في نسخته الثانية شعار « فيمَ يفكر الشباب ٠٠٠ حوار من الشباب للشباب »، وينفذ داخل ٢٨٣ مركز شباب علي مستوي الجمهورية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وذلك في إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، لتعزيز بناء جسور من التواصل بين الشباب وصناع ومتخذي القرار في قراءة الواقع وإعادة فهم عصري للتعامل مع المتغيرات والتحديات وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل باراء الجميع.

وقدم المشاركون في اللقاءات عدد من التوصيات الهامة خلال مناقشتهم لمحاور المُنتدي داخل ورش العمل "المحور الاجتماعي (التعليم، الصحة والزيادة السكانية، الوعي والإعلام والثقافة، الأسرة والطفل، ذوي الهمم والقدرات الخاصة)، المحور السياسي (تعزيز المشاركة السياسية، المحليات )، المحور الاقتصادي (الاقتصاد، التشغيل والتأهيل لسوق العمل،مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة).

يُذكر أن المُنتدي في مرحلته الأولي شهد مشاركة نحو ٣٠ الف شابًا وشابة من أعضاء مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية، ممثلي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية من "نموذج محاكاة مجلس النواب؛ نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، الكيانات الشبابية ؛ لجان الشباب بالأندية؛ ذوى الهمم والقدرات الخاصة؛ أبناء القبائل المصرية والحدودية؛ اتحاد طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة؛ الجمعيات الأهلية والاتحادات والنقابات؛ المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة.

وأختتمت فعاليات المرحلة الأولي من المُنتدي برفع احتياجات وافكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقري والمدن والمحافظات، تمهيدًا لعرضها علي القيادة السياسية.