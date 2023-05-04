"فكرة" يساهم في إثراء المحتوى الثقافي والتعليمي على الإنترنت

الخميس 04/مايو/2023 - 05:41 م

ساهم التطور الكبير في الإنترنت على ظهور منصات رقمية تقوم تثري المحتوى العربي على الإنترنت وساعد بظهور موقع فكرة في إثراء المعلومات الدينية والطبية والعلمية والثقافية على الإنترنت حيث انطلق الموقع في عام 2017 واستطاع التربع على عرش المواقع الإلكترونية العربية من خلال 15 مليون زائر فريد شهريًا، حيث يسعى موقع فكرة لإشباع ميول المستخدم العربي من خلال مجموعة من المقالات الموثقة في كافة المجالات العلمية والأدبية.

وساهم التطور الكبير في المعرفة وفي ظل ضعف المحتوى العربي على الإنترنت جاء تأسيس موقع فكرة على يد المهندس خالد عبد المالك حيث استطاع في السنوات الستة الماضية إشباع المحتوى العربي بأكثر من 50 ألف مقال، حيث أكد على نية الموقع في الوصول إلى 100 ألف مقال في بداية عام 2025 حيث يقوم الموقع بعرض المعلومات المقدمة من خلال مقالات بدقة عالية جدًا ومن خلال تنسيق تلك المعلومات بطريقة سلمية ومميزة وتسهيل وصولها بشكل سهل للمستخدم العربي.

حيث يقوم الموقع بنشر مقالات تهتم بزيادة المعلومات العامة والثقافية من خلال أسئلة عامة يتم طرحها والإجابة عليها من أجل اشباع الإنترنت بتجميع المعلومات العامة والثقافية والإجابة عليها بشكل صحيح من خلال مراجعة كل المعلومات، حيث إثراء المحتوى العربي يتم من خلال إثراء المعلومات الثقافية وتقديم المعلومات بشكل صحيح وهناك أيضًا مقالات الأسئلة والألغاز ومن أهم تلك المقالات أسئلة صراحة والتي تحظى بنسبة بحث كبيرة جدًا على الإنترنت.

ويهتم أيضًا الموقع بقسم عالم المال والأعمال وأقسام البيزنس والاقتصاد من خلال تصنيفات متخصصة فى عالم البيزنس والأعمال وشروحات وتقديم الشروحات الخاصة بالاقتصاد وتحليل الاقتصاد المحلي والعالمي ومعدلات التضخم في كل بلد بالإضافة إلى الشروحات الخاصة بالبنوك وكذلك البنوك الالكترونية وكيفية التسجيل فيها وإجراء الحوالات البنكية من خلال الإنترنت وكذلك الأوراق المطلوبة للتحويل بالإضافة إلى تقديم دراسات جدوى للمشروعات.

ويهتم القسم الإسلامي من خلال الموضوعات الإسلامية والتفسيرات وكذلك آيات القرآن الكريم وشرح الأحاديث القدسية وكذلك أسئلة دينية بالإضافة إلى الأدعية الدينية من الكتاب والسنة النبوية والقصص الإسلامية من حياة الصحابة والتابعين والقصص المذكورة في القرآن الكريم، ويسعى موقع فكرة لإثراء المعلومات الدينية الإسلامية على الإنترنت.

ويهتم موقع فكرة بقسم الصحة والطب من خلال مجموعة من التصنيفات أهمها التحاليل الطبية والتي يوجد بها جميع شروحات التحاليل التي يحتاجها جسم الانسان بالإضافة إلى أنظمة الرجيم وتنظيم السعرات الحرارية التي يحتاجها جسم الإنسان والعلاج بالأعشاب، وكذلك الموضوعات الخاصة باللياقة البدنية وتطوير جسم الإنسان وكذلك الموضوعات الخاصة بالمرأة الحامل ونشرات الأدوية ودواعي الاستعمال ودليل المستشفيات زراعة الشعر فوائد الأغذية الصحية، ويهتم أيضًا بالعناية والجمال للمرأة والرجل وكذلك أهم صيحات الأزياء والموضة من خلال المساعدة في اختيار الموضة والأزياء للرجال والأطفال والنساء، وكذلك العناية بالبشرة والجسم بشكل عام سواء من خلال الوصفات والكريمات أو جلسات الليزر وكذلك العناية بالشعر والقسم الخاص بأدوات التجميل والمكياج وكذلك كيفية اختيار الديكورات والتصميم الداخلي.