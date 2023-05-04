البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 0.25% نقطة أساس

قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.25% على الإيداع، و3.75% على الإقراض، ليستمر في سياسة التشديد النقدي الهادفة إلى كبح التضخم.

وكشفت بيانات رسمية أوروبية، أمس الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو في أبريل بنسبة 7%، بعد أن انخفض إلى 6.9% في مارس، ليظل أعلى بكثير من المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وفقا للبيانات الأولية الصادرة أول أمس.

وبحسب بيان للبنك اليوم الخميس، فإنه سيستمر في تشديد السياسة النقدية إلى مستويات كافية لإعادة التضخم، في الوقت المناسب إلى الهدف المتوسط الأجل البالغ 2%.

وأضاف البنك أنه سيواصل أيضا مراقبة البيانات الاقتصادية لتحديد المستوى المناسب للفائدة ومدة اتباع سياسة التشديد النقدي، وستكون معدلات التضخم أساسية ودينامياتها على رأس هذه البيانات.

يأتي ذلك بعد يوم من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 5% - 5.25%، وسط مؤشرات على تراجع التضخم.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 1.3% في الربع الأول، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسط ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة.