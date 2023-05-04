تعرف على الاستعدادت النهائية لحفل أصالة بالقاهرة

تواصل الفنانة السورية اصالة تقديم كل ما هو مختلف في حفلها المرتقب ٥ مايو في Le lac du caire، فبعد ان أعلنت عن تقديم ليلة استثنائية للحضور تستعيد معهم فيها كل الذكريات، هذا بجانب كونها ستقدم فيلم وثائقي سيعرض قبل الحفل عن حياتها وعملها أشياء لا يعرفها عنها الجمهور.

فقد تعاقدت اصاله مع منصة tik tok الشهيرة على ان يكون حفلها المقرر غدا مباشر علي المنصة ليتمكن محبيها في كافة العالم الذين لن يستطيعوا القدوم إلى مصر لمشاهدة نجمتهم المفضلة، متابعة الحفل وكأنهم متواجدين في قلب القاهرة وامام نجمتهم المفضلة وذلك عبر حساب شركة A5، وبهذا ستكون اصالة اول نجمة بالوطن العربي تقدم حفلها بشكل مباشر علي منصة تيك توك باستخدام احدث التقنيات.

وسيكون هذا الحفل بداية جولة غنائية مختلفة في عدد من الدول العربية منها السعودية والامارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين A5 التي يتولى إدارتها ابنها خالد الذهبي في اول تعاون بينهم، حيث يعمل خالد علي تجهيز فيلم قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات وعلاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها.



لمشاهدة الحفل:ـ

https://vm.tiktok.com/ZMYwqUwaY/