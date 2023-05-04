محافظ الشرقية يُتابع إنتظام الحركة بالمواقف ويُوجه بالالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة، وذلك بعد تحريك أسعار السولار وتثبيت سعر البنزين، بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بالشرقية بالتنسيق مع مدير إدارة المواقف بشن حملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة، مؤكدًا أنه في حالة ضبط أى سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب عن الحد المسموح يتم وقف خط السير فورًا واتخاذ اللازم قانونًا.

وتوجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤلي المواقف بالمحافظة للمرور الميداني علي الموقف لمتابعة حركة المواقف طوال اليوم، والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وأكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة في حالة إنعقاد دائم بالديوان العام لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة باستغلال السائقين وزيادة الأجرة المقررة، للتعامل الفوري معها وتطبيق القانون على غير الملتزمين.