برلماني: كلمة السيسي في افتتاحية جلسات الحوار الوطني ضمانة حقيقية لنجاحه

أشاد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بالمشاركة الكبيرة للقوى السياسية والنخب المصرية، في الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، مؤكدا أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس السيسي فرصة لابد من اغتنامها، للتوافق حول مختلف الرؤى حول مستقبل مصر في الجمهورية الجديدة، مضيفًا "الحوار الوطني أول سطر في تاريخ مصر الحديثة بإرادة وطنية خالصة".

كما ثمن "الوليلي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، كلمة الرئيس السيسي في افتتاحية جلسات الحوار الوطني، موضحا “دعوة الرئيس للحوار وكلمته ومطالبته بالتوافق على مخرجات قابلة للتطبيق هو ضمانة حقيقية لنجاح فاعليات هذا الحوار، وسنبني عليها مستقبلنا المشرق”.

وأقال عضو مجلس النواب: “القوى السياسية والنخب يقع على عاتقهم مسئولية كبيرة في ظل منح الرئيس الفرصة للجميع للمشاركة في كتابة مستقبل وطننا الغالي، وعلى الجميع أن يدرك التحديات التي تواجه الدولة المصرية في كافة الاتجاهات وكافة المحاور، وأن يكون هدفنا الخروج بمقترحات ومخرجات تكون شعاع امل للبناء والتنمية والمشاركة في بناء الوطن”.

وأبدى النائب تفاؤله بجلسات الحوار الوطني، قائلا “الطريق مفروش بالنوايا الصادقة من قبل صاحب الدعوة الرئيس السيسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية والقوى السياسية التي نتمنى أن نخرج بنتائج تناسب طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة”.