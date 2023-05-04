بدء إنشاء مجمع لمواقف سيارات الأجرة في ملوي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، عن البدء في أعمال إنشاء مجمع لمواقف سيارات الأجرة من الناحية الشرقية من ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري السيارات العلوي، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم داخل المدينة.

من جانبه أوضح اللواء أحمد السايس، رئيس المركز، انه تم التنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية، للبدء في إنشاء مجمع المواقف الجديد، على مساحة 6200 متر، من الناحية الشرقية من ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري السيارات العلوي، كما أجريت معاينة علي الطبيعة للأرض التي سيجري إنشاء الموقف بها حيث سيضم جميع المواقف مما يساهم في تخفيف الضغط على المدينة وتسهيل حركة وتنقل المواطنين والعمل على راحتهم وتحقيقا للصالح العام، مشدداً على أنه لن يسمح لأي سيارة بالتحميل من داخل المدينة.