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الخميس 04 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير التموين: الدولة ستتحمل فارق التكلفة الخاصة بالسولار عن أصحاب المخابز المدعمة

وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
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 أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي قررت تحريك أسعار السولار وتثبيت أسعار البنزين.

 

وقال المصيلحي علي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

 

 وأوضح أن ذلك يأتي فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار السولار الهيئة العامة للسلع التموينية رغيف الخبز