إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوى المنيا

أصيب 15 شخصا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا.



تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدا بالقرب من مدخل مركز ملوي.



انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلي موقع الحادث، وتبين إصابة 15 شخص بكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.



تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.



وفي وقت سابق لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادثين منفصلين بالمنيا، حيث انقلبت سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي في أتجاه رأس غارب بمركز بني مزار، ونتج عن ذلك مصرع شخصين.

كما اصطدمت سيارة ملاكي بدراجة بخارية بالطريق الدائري، مما أسفر عن مصرع شابين من قرية طوة في غرب مركز المنيا.