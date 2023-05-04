محمد فايز فرحات: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني وجهت تطمينات للقوى السياسية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن عملية تجهيز خروج الحوار كانت مركزة فى مجلس الأمناء وهم 19 عضوًا، بالإضافة لمنسق الحوار ورئيس الأمانة الفنية، وبالتالى هم 21 عضوا.



وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أن تركيزهم في الشهور السابقة كان على عملية التجيهز، وكان هناك تشوق للإعلان عن بدء جلسات الحوار من خلال هذه الجلسة الافتتاحية.

وتابع فرحات: “كان لدينا تشوق كبير، وكيف سيتلقى المجتمع والقوى السياسة، الجلسة الافتتاحية كانت مشهد ملهم ولها الكثير من الدلالات والتطمينات على كافة المستويات، فهو تطمين جديد من القوى السياسية فى الكلمة التى وجهت بالجلسة".

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن كلمة الرئيس السيسى فى الجلسة الإفتتاحية هى دعم سياسى قوى وواضح ومباشر من الرئيس لهذا الحوار، وانتظار لمخرجاته، وبالتالى كان تأكيد جديد من جانب الرئيس لأهمية الحوار.