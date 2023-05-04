المباراة متكافئة.. مدرب بيراميدز يتحدث عن مواجهة الأهلي في السوبر

علق البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على مواجهة النادي الأهلي في كأس السوبر المصري، التي تُقام غدا الجمعة على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي للمباراة: “بيراميدز تأسس منذ فترة قصيرة، ورغم ذلك يلعب بطولات كثيرة، ونسعى لتحقيق أول بطولة في تاريخ النادي، والمباراة متكافئة بنسبة 50 _ 50 بين الفريقين”.

أضاف: “نطمح في تحقيق لقب كأس السوبر أمام الأهلي، وسنلعب بروح عالية ومن السهل أن نتحدث عن الأعذار والإرهاق، وجميع النهائيات التي خضتها أمام النادي الأهلي فرقي قدمت أداء مميزا، سواء مع الزمالك أو بيراميدز وخسرت بأخطاء بسيطة”.

أكمل المدير الفني لبيراميدز: "في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الزمالك، لعبت بدون 3 لاعبين أساسيين، ومباراة بيراميدز في كأس مصر عبد الله السعيد تعرض لإصابة، ومن السهل التحدث عن أعذار لكن في النهاية هذه هي كرة القدم".

تابع: "وجودنا هنا دليل على أننا فريق كبير، وقادمون من بطولة إفريقيا ومرهقون للغاية ونواجه الفريق الأكثر جاهزية والنادي الأهلي يستعد لمباراة السوبر منذ فترة".

اختتم مدرب بيراميدز: "عبد الله السعيد أفضل لاعب في نادي بيراميدز وفي مصر بشكل عام، ولكننا قادرون على تعويض غيابه، لأننا نمتلك لاعبين مميزين".