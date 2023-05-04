بعد تحريك سعر السولار.. محافظ شمال سيناء يتابع انتظام العمل بمواقف السيارات

تابع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، انتظام العمل في مواقف السيارات على مستوى المحافظة، بعد تحريك سعر السولار.

ووجه المحافظ إدارة مرور شمال سيناء وإدارات مواقف السرفيس، بالمرور على مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وعدم استغلال المواطنين، فضلًا عن تكثيف الحملات على سيارات الركوب.

كما وجه المحافظ إدارت المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والمرور بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة مواقف السيارات، ووضع ملصقات بالأسعار الجديدة على الزجاج الامامي والخلفي للسيارات الأجرة لضمان عدم قائدي السيارات بزيادة التعريفة.

وشدد المحافظ علي استقبال شكاوى المواطنين من خلال غرفة عمليات المحافظة أو غرف عمليات مجالس المدن والمديريات المعنية وإدارات المواقف والمرور أو من خلال الموقع الرسمي للمحافظة أو مكتب خدمة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً استمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من الممارسات غير القانونية.