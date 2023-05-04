شاهد.. أهل الفنان الراحل مصطفى درويش يبعثون رسالة لمحبيه

بعث أهل الفنان الراحل مصطفى درويش، برسالة لكل محبيه، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك.

وجاء نص الرسالة كالتالي: “مصطفى صدمنا بالوفاة المفاجأة لكنه ادالنا كلنا دروس كتير أهمها ان مفيش خير الإنسان بيعمله بيروح ابدًا، وان الاهم من انك تسعى تكون مشهور او غني هو سعيك انك تكون انسان، وحتى الكلمة الحلوة ومجرد ابتسامتك في وش انسان وجبر خاطره كفيلة تسيبلك سيرة حلوة”.

وتابعو: "بقدر حزننا على رحيل مصطفى رغم اننا فرحانين بسيرته وبكم الناس اللي ربنا سخرها تدعيله ومتطمئنين عليه، وهو كمان الله يرحمه كان مبهج وبيكره الزعل، ربنا يقدرنا ونفضل نفكركم هنا بالدعاء ليه".