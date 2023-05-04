طبيب أمريكي: ضرر الشعور بالوحدة يعادل تدخين 15 سيجارة يوميًا

أعلن مسؤول أمريكي بارز في مجال الصحة أن الشعور بالوحدة يمثل خطرًا على الصحة، ويعادل في ضرره تدخين 15 سيجارة يوميًا.

وبحسب صحيفة "The Times" البريطانية، فقد دعا الدكتور فيفيك مورثي، الجراح العام الأمريكي، إلى معالجة تزايد العزلة الاجتماعية كتهديد للصحة العامة، مثل السمنة أو تعاطي المخدرات.

وأوضح أن الدراسات الطبية تشير إلى أن نصف البالغين الأمريكيين يشعرون بالوحدة، وأن جائحة كوفيد-19 أفقدت الناس الاتصال ببعضهم البعض، مما أدى إلى تفاقم هذه الأزمة.

وأضاف أن الوحدة لها تأثيرات سلبية كبيرة على الصحة، فهي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والخرف والسكتة الدماغية والاكتئاب والقلق، وقد يؤدي تأثير العزلة الاجتماعية على الوفيات إلى حدوث ما يشابه تأثير تدخين 15 سيجارة يوميًا، أو أكثر من ذلك، وحتى يزيد عن تأثير السمنة والنشاط البدني الضعيف.

ودعا "مورثي" إلى سياسات جديدة تعزز التواصل الاجتماعي وجهود جماعية لإصلاح النسيج الاجتماعي للأمة.

جاءت هذه التصريحات ضمن حملة أطلقتها إدارة بايدن لتحسين الصحة النفسية للمواطنين.